A napokban több média – elsőként a The Hollywood Reporter – is foglalkozott egy, a napokban felreppent pletykával, amely szerint Henry Cavill és a Warner Bros. közötti tárgyalások nem zárultak sikerrel, ami alapján elág valószínűnek tűnik, hogy a színészt nem láthatjuk többet Superman szerepében. A különböző, meg nem erősített forrásokra hivatkozó cikkek után tegnap a Warner Bros is nyilatkozatott az ügyben, okosabbak azonban nem igen lettünk tőle:

“Bár még semmiféle döntés nem született egyetlen jövőbeli Superman film kapcsám sem, mindig nagyon tiszteltük és remek kapcsolatunk volt Henry Cavill-lal, és nem is megváltozni.”

Az, hogy stúdió a konkrét válasz helyett így mellébeszél, csak tovább erősíti a feltételezést, hogy Cavill ideje Supermanként véget ért – vagy legalább is hamarosan véget fog érni. Tovább erősíti a dolgot az, hogy Cavill a tervek szerint a Shazam!-ban is kapott volna egy Cameo szerepet, ám a színészt ez “időzítési konfliktus” miatt lemondta, majd nem sokkal később bejelentették, hogy ő lesz a főszereplője a Netflix The Witcher című, a népszerű számítógépes játék alapján készülő filmjének.

Ha igaznak bizonyul a régóta keringő hír, és Ben Affleck is szögre akasztja a Batman köpenyét, akkor komoly változások lesznek a DC eddig felépített képregényes univerzumában, ugyan a két legismertebb és legnagyobb rajongótábornak örvedő szuperhősük távozik, akiknek a helyére mindenképpen keresniük kell valakit. Addig pedig maradnak a “kisebb hősök”, mint Flash, Aquaman és Cyborg, akiknek szép sorban készülnek a filmjei, illetve Superman nővére, Supergirl, aki szintén saját filmet fog kapni.