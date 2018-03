A 2016-os Kickboxer: Vengeance után Jean-Claude Van Damme egy újabb ’80-as évekbeli klasszikusa kap folytatást: az Oroszlánszív. Korábbi kollégáival ellentét azonban Van Damme – bár korához képest remek formában van – már nem kíván az akciók középpontjában lenni, így akárcsak a Kickboxer 2-ben, most is a “mentor” szerepét vállalta magára.

Az Oroszlánszív 2-ben egy cinikus és rámenős utcai árus befogad egy hatóságok által körözött, tehetséges harcost az otthonába, és segít neki, hogy pénzt szerezzen nehéz helyzetbe került családjának – és egyben saját, tetemes szerencsejátékos adósságát is törlessze. A harcos lassan rájön, hogy családi tragédiája és új barátjának főnökei között között kapcsolat van, és ezzel párhuzamosan arra is rá kell ébrednie, hogy az utcán nehéz különbséget tenni barát és ellenség között…

Jean-Claude Van Damme klasszikusai közül nem csupán az Oroszlánszív, de A kalandor is folytatást fog kapni, valamint készülőfélben van két másik filmje, a The Bouncer és a We Die Young is.