Jó hírünk van A holló remake-re való várakozás közben hosszú szakállat növesztett rajongóknak – Úgy tűnik, most, hogy A Sony átvette a fejlesztést, tényleg jó kezekben van a projekt, és jövő év elején már el is kezdődhet a munka a The Crow Reborn, azaz A Holló: újjászületés címet kapott alkotásnak.

A napokban James O’Barr, A holló képregény megalkotója nyilatkozott a készülő filmről:

“Jelen pillanatban úgy áll a dolog, hogy februárra van időzítve a gyártás előkészítése egy nagy tehetséges brit rendezővel, Corin Hardy-val. Minden lehetséges szempontból be vagyok én is vonva a film készítésébe, a rendezővel szorosan együtt fogok dolgozni.”

O’Barr valamiért nem említette meg Jason Momoa nevét, akiről eddig úgy tudtuk, hogy a főszereplő Eric Draven-t fogja alakítani, könnyen elképzelhető, hogy az éppen forgatás alatt lévő Aquaman film, vagy valami egyéb elkötelezettsége miatt nem fog tudni ilyen korai időpontban rendelkezésre állni.

A Holló: újjászületés a jelenleg ismert információk szerint mintegy 40 millió dollárból fog készülni, és R-rated-re, azaz korhatárosra fog készülni.

A tervezett bemutató még nem ismert, de ha minden rendben megy, akár 2019. első felében már a mozikba kerülhet.