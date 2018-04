Az elmúlt 1-2 évben hatalmas űr keletkezett a hazai házimozi piacon azzal, hogy a Paramount Pictures mozikban bemutatott filmjei nem voltak elérhetőek DVD illetve Blu-Ray formában – rengetegen kérdeztetek tőlünk is ezekről a filmekről, azonban tájékoztatással sajnos még a hazai forgalmazók megkérdezése után sem tudtunk szolgálni.

Hatalmas örömünkre azonban a helyzet most megváltozott, és a BONTONFILM végre megegyezett a Paramount Pictures Home Entertainment-tel, így

májustól kezdve nem csupán a legfrissebb mozisikereket, de a kiadásra nem került korábbi alkotásokat is be fogja pótolni, amiről egy előzetes listát már mellékeltek is:

– A nagy dobás

– Baywatch

– Megjött Apuci

– SpongyaBob: Ki a vízből!

– Star Trek: Mindenen túl

– xXx: Újra akcióban

– Zoolander 2.

– Mission: Impossible – Titkos nemzet

– 13 óra: Bengázi titkos katonái

– Anomalisa

– Cloverfield Lane 10

– Parajelenségek: Szellemdimenzió

– Jack Reacher: Nincs visszaút

– Megjött Apuci 2.

– Kicsinyítés

– Anyám!

– Körök

– Tad, az utolsó felfedező

– Transformers: Az utolsó lovag