Két évvel ezelőtt nyert megerősítést, hogy a Sony népszerű, konzolos videójátéka, az Uncharted a filmadaptációk rögös, nyögve-nyelős és általában félretaposott ösvényére merészkedik. Az újkori Indiana Jones (aka. Lara Croft, férfiruhában?), Nathan Drake filmes kalandja azóta számtalan rendező-, főszereplő- és forgatókönyv-váltást megélt, ám mostanra már kikristályosodott néhány részlet: a sztori nem a megjelent játékokat fogja filmre vinni, hanem egy eddig el nem mondott történet lesz, ráadásul Drake ifjabb korából. Ezt megerősíteni látszik, hogy a főszerepben Tom Hollandot fogjuk látni, aki a közkedvelt és barátságos Pókemberen kívül egy újabb franchise-t mondhat majd magáénak. A hollywoodi pletykák szerint a produkcióban Bryan Cranston is szerepet kapott, ám ez még nem került megerősítésre.

Ami biztos, hogy Shawn Levy rendező, aki mostanában nagyon el van foglalva a Duffer-tesók Stranger Things-ének 3. évadával (Levy producerként és fél tucat epizód rendezőjeként is közreműködik), nagyon reméli, hogy hamarosan bele tudnak kezdeni az álomprojektjébe, amely iránt egyébként teljes elköteleződést érez. Levy szerint végre van egy jó forgatókönyvük, és megvan a főszereplő, akire franchise esetén hosszabb távon is építeni lehet. A következő szintet az újabb castingok és az alkotók időbeosztásának összehangolása fogja jelenteni, de remélhetőleg hamarosan érdemben is forgatni kezdik a modern Indiana Jones legelső kalandját.