A Halálos iramban 8 a korábbi részekhez hasonlóan nagyon hasít a mozikban – máris 1 millárd körül jár a bevételekkel -, a rajongók pedig igazán örülhetnek, ugyanis a jelek szerint a franchise tovább fog bővülni egy újabb potenciális sorozattal.

Valljuk be őszintén, Luke Hobbs (Dwayne Johnson) és Deckard Shaw (Jason Statham) karaktere az új filmben kicsit ellopta a show-t Vin Diesel és csapata elől, remekül működött a kémia kettejük között, egyes hírek szerint még egy stáblista utáni jelenetet is leforgattak, amit azonban Vin Diesel végül kivágatott a végeleges verzióból.

A filmben többször is emlegetett epikus összecsapás, azonban úgy tűnik, nem várat sokat magára, a Deadline beszámolója szerint ugyanis az Universal már el is kezdett foglalkozni Hobbs és Shaw külön filmjével, ami a cikk szerint valószínűleg gyorssávban fog készülni, amint összeáll a sztori.

Dwayne Johnson a napokban megköszönte a sikert a rajongóknak, és egy Statham-nek címzett üzenettel nagyjából előre is vetítette, mi fog ránk várni a franchise mellékszálában:

“Van egy különleges üzenetem egy a kopasz, angol, teaiszogató és sütievő, “istenáldmegakirálynőt” éneklő anyaszomorítónak, Jason Statham-nek. Egy szép napon megadjuk a közönségnek amire vágynak, és megküzdünk. És az a filmtörténelem legnagyobb harca lesz. Ezt követően majd iszunk egyet, te pedig a sebeidet is ellátod, ugyanis ugyan leütöm a fogaidat a torkodon, de olyan mélyre, hogy a seggeden kell majd fogad mosnod. Kösz a bizalmat, tesó!”