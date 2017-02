Gyerekjáték 6. – Chucky visszatér

Bár évek óta hallani petykákat a Gyerekjáték horrorsorozat újraélesztéséről, az MGM nemrég bejelentette, hogy a valóságban erről szó sem esett soha – helyette azonban a közelmúltban elkezdték fejleszteni a franchise 6. részét, ami Curse of Chucky készül és egyenesen DV-re fog kerülni.

Az új filmet a Don Mancini, a Chucky ivadéka rendezője dirigálja, és a tervek szerint szeptemberben már indul is a forgatása.

Chucky ezúttal egy temetés miatt újraegyesült családban kezd el pusztítani: Nica, egy születésétől fogva tolószékes fiatal lány, nővére és sógora, valamint nagynénjük hosszú idő elteltével a lányok édesanyjának temetése miatt találkoznak újra. Amikor az egybegyűlt rokonok közül többen is titokzatos módon elhunynak, Nica felfedezi, hogy az a furcsa baba lehet, amit éppen ő maga küldött pár nappal korábban.