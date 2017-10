A Box Office elemzők nagyjából 40 milliós nyitóhétvégét jósoltak a Szárnyas fejvadász 2049-nek, ám az a remek kritikák ellenére a várakozások alatt teljesített a hétvégén. A 31.5 millió dollár a toplista élére ugyan elég volt, ám ahhoz, hogy a film visszahozza a 150 millió+marketing költségeit, még hosszú időnek el kell telnie.

A nemzetközi bevételek egy kicsit jobban festenek, a tengerentúli terültekről 50,2 millió érkezett úgy, hogy Kínában majd csak két hét múlva kezdik el vetíteni a filmet.

Szárnyas fejvadász 2049 “A-” értékelést ért el a CinemaScore-on, a közönség eloszlását tekintve pedig 71%-ban voltak a férfiak, és azok közül is nagyobbrészt (63%) a 35 éven felüliek voltak kíváncsiak a filmre, elmondható tehát hogy elsősorban az eredeti film rajongóit sikerült elcsalni a mozikba.

A második helyen a nálunk csak januárban mozikba kerülő, Idris Elba és Kate Winslet főszereplésével készült Hegyek között került, a harmadikra pedig az AZ, amely immár 5. hétvégéjén szerepel a toplistán, és még most is közel 10 milliót sikerült hoznia.

A hétvégéi bevételi toplista:

1 Szárnyas fejvadász 2049 – 31,525,000 $

2 Hegyek között – 10,100,000 $

3 Az – 9,655,000 $

4 My Little Pony: A film – 8,800,000 $

5 Kingsman: Az Aranykör – 8,100,000 $

6 Barry Seal: A beszállító – 8,073,000 $

7 A Lego Ninjago film – 6,750,000 $

8 Viktória királynő és Abdul – 4,142,000 $

9 Egyenesen át – 3,800,000 $

10 Battle of the Sexes – 2,400,000 $