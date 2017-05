Habár a 2015-ös Mad Max – A harag útja mind bevételi, mind pedig kritikai messze túlszárnyalta a várakozásokat, a készítők nem nagyon kapkodnak a folytatás(ok) elkészítésével.

George Miller rendező a múltban már több alkalommal is lenyilatkozta, hogy Nico Lathouris-szal közösen már két folytatás komplett forgatókönyvével elkészültek – ezek egyike a Mad Max: The Wasteland címen fut, a másikat pedig (de ez csak pletyka szinten) Mad Max: Furiosa-ként emlegetik), a napokban pedig egy kicsit bővebben is nyilatkozott róluk:

“Nagyon mélyre ástunk az eddig rejtett tartalmakban, a karakterek háttértörténeteiben és természetesen a világéban is. Anélkül, hogy igazán gondolnunk kellett volna rajta, két új forgatókönyv is elkészült, és egyszer, ha a csillagok úgy állnak, ebből két film is lesz. A harag útja nagyon vad, zűrzavaros módon lett elmesélve, nagyon szigorú logikának kell mögötte lenni, hogy ne legyen káosz az egészből. A sok késedelem egyik előnye az, hogy így legalább van időn rá, hogy minden egyes háttérsztorit alaposan kidolgozunk.”

Hogy mikor lesz az forgatókönyvekből végre film is, azt továbbra sem tudni, a rendező annyit azonban elárult, hogy mielőtt “visszatérne a Valhallába”, szeretne egy sokkal kisebb filmet is készíteni, egyfajta “reboot-olás az agynak” céllal.

Reméljük, mihamarabb túl lesz rajta és végre elkezd dolgozhatni az új Mad Max filmeken.