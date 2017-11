A Wonder Woman sikere óta Gal Gadot komoly sztárnak számít Hollywood-ban, és hogy mennyire passzol a karakán női hős karakteréhez, azt mi sem jellemzi jobban, minthogy a napokban bejelentette, hogy amennyiben a stúdió nem teszi lapátra a szintén zaklatási botrányba keveredett Brett Ratner-t, akkor ő nem fog szerepelni a Wonder Woman 2-ben.

A dologról egy Gadot-hoz közeli forrás számolt be, ám maga a színésznő, illetve Ratner nem kívánta kommentálni az esetet.

“Brett rengeteg pénz keresett a Wonder Woman sikerén, köszönhetően a cégének, amely segített finanszírozni az első filmet. Gadot most azt mondja, addig nem írja alá a szerződést a folytatásra, amíg a Warner Bros. ki nem vásárolja Ratner cégét a projektből, és meg nem szabadul tőle. Ő kemény csaj, és ragaszkodik az elveihez. Azt is tudja, hogy a legjobb módszer a Brett Ratner-féle emberek arcul csapására, ha a pénztárcáján keresztül támadja őket. És tudja azt is, hogy a Warner Bros. az ő oldalára fog állni ebben a konfliktusban. Szerinte egyszerűen nem megengedhető, hogy egy a nők erejére alapuló filmet akár részben is egy olyan ember finanszírozzon, akit több rendbeli szexuális zaklatással vádolnak.”

A Warner Bros. már korábban is bejelentette, hogy megszakítja a kapcsolatot Ratner-rel, akit Olivia Munn és Natasha Henstridge is megvádolt. Egy már élő szerződésből kivásárolni egy céget azonban már egy másik dolog – valószínűleg ez inkább az ügyvédek csatája lesz.

A Wonder Woman 2. forgatása elvileg csak jövő nyáron kezdődik, úgyhogy addig bőven van idejük lerendezni a konfliktust, aztán pedig jöhet a Wonder Woman vs Szovjetunió…