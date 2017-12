Az júniusban bemutatott Nyomd, bébi, nyomd az idei év egyik meglepetésfilmje lett – mind kritikailag, mind anyagilag jól teljesített a mozikban, úgyhogy semmi akadálya nincs, hogy tovább folytatódjon Bébi (Ansel Elgort) története.

Edgar Wright forgatókönyvíró/rendező pedig elárulta, hogy folyamatba is lendült a dolog:

“Már zajlanak is a megbeszélések róla. Épp most készülünk véglegesíteni a szerződést. Remélhetőleg én fogom írni a második részt, rengeteg ötletem van hozzá. Hogy mikor tervezik bemutatni a filmet, azt nem tudom, csak dolgozok rajta. Van pár fejlesztés alatt lévő dolog, és néhány teljesen új ötlet is. Szeretnék minél hamarabb visszaszállni a nyeregbe, legutóbbi két filmet, a Világvége és a Nyomd, bébi, nyomd között négy év telt el, és nem akarok még egyszer ennyit várni. Szeretném, ha két éven belül kint lenne.”

Jöhet?