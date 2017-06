Aki kevésbé járatos a képregények világában az valószínűleg könnyen félreértheti a címet, úgyhogy kezdjük egy kis magyarázattal: Nem, nem arról van szó, hogy orosz barátaink konkurenciát akarnak adni Amerika Nr. 1 szuperhősének, hanem a Superman: Red Son-ról beszélünk, arról a Mark Millar által létrehozott képregényes szálról, amely azt az alternatív valóságot mutatja be, amelyben a gyermek Kal-El űrhajója nem az USA, hanem a Szovjetunió területén ért Földet.

A Den of Geek oldalra kikerült hír szerint Mark Millar a Twitteren csevegett Jordan Vogt-Roberts-szel, a Kong: Koponya-sziget rendezőjével, és itt dobta be a következőt:

“Hallottad, hogy a WB rendezőket keres a Red Son mellé? Két fickóval már beszéltek az elmúlt két hónapban. Ez tényleg Putin Amerikája”

A sztori igen izgalmas témának tűnik, azonban elég nehezen tudjuk elképzelni, hogyan tudna ez a sztori illeszthető a DC Az Igazság ligája-val kapcsolatos terveibe…