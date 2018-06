Itt vannak az első képek az új Terminator-mozi forgatásáról, amely James Cameron oltalma alatt készül. Cameront még mindig lefoglalja az Avatar, ezért a filmet producerként jegyzi, de végig fogja a kezét az első Deadpool-film rendezőjének, Tim Millernek, akit az a megtiszteltetés ért, hogy levezényelheti a mozit. A TheTerminatorFans.com szivárogtatta ki ezeket a képeket Sarah Connorról – nem Emilia Clarke-ról és még csak nem is Lena Headey-ről, hanem az egy és oszthatatlan Linda Hamiltonról -, aki ennyi év után is még mindig vídiakeménységűnek tűnik. Hamilton a Terminator 2 óta nem bújt Sarah Connor bőrébe. Az új etap a második rész folytatása lesz, és a közbülső részekre úgy tekint, mintha (bárcsak) meg sem történtek volna. A franchise indító/folytató új részben Arnold Schwarzenegger is visszatér, aki most még a szívműtétjéből lábadozik, de hamarosan beleveti magát a forgatásba.



Mackenzie Davis, egyelőre ismeretlen szerepkörben (fotók: justjared.com)

Feltűnik még a filmben(Mentőexpedíció, Szárnyas fejvadász 2049) is, akiről a justjared.com adott közre rengeteg forgatási képet. Davisről nem tudjuk még, milyen minőségben van jelen, de a leharcolt fizimiskája számtalan találgatásra ad okot, a legnépszerűbb, hogy Sarah lányaként szerepel majd a történetben. Az új Terminator 2019. november végén töri majd ránk a mozi ajtaját, addig meg nyomtassuk csak ki a Sárkányok Anyját és Cerseit keresztben lenyelő “valódi” Sarah Connor képét, hogy kitűzhessük a klasszikus Terminator posztereink mellé a falra. Jó lesz ez! Mert nincs végzet…