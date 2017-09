A Megtisztulás Éjszakája franchise tipikus példája annak, hogy egy jó ötlettel kis költségvetéssel és megfizethető sztárokkal is lehet sikereket elérni.

A sorozat immár a negyedik részéhez ért, jövő nyáron (2018. július 4-én) érkezik a legújabb része, aminek immár hivatalos címe is van: (The Purge: The Island) és nem folytatása, hanem az előzménye lesz a történetnek.

James DeMonaco, a film alkotója nemrég elárulta, hogy az új filmben kicsit szakítani fognak a hagyományokkal, egy “kísérleti” film van készülőben:

“Ez lesz az első kísérleti jellegű A Megtisztulás éjszakája, nem is tudom, hogy ezt el szabadna-e árulnom, de most már mindegy. Jövő év július 4-én érkezik.”

Egy, valószínűleg sokakban felmerülő kérdésre is választ kaphatunk majd a negyedik részben.

“Sokat gondolkodtam azon, vajon miért nem mennek el az emberek máshova a Megtisztulás éjszakáján máshova? A pénz miatt. A Staten Island-on élő gazdag emberek például könnyedén át tudnak menni az ominózus éjszakán Brooklynba, úgyhogy szép összegeket ígérnek a szomszédos negyed nagyon szegény embereinek a maradásért cserébe. A gyilkosság és erőszak megvásárlásáról beszélünk, arról hogy pénzért marasztaljuk a helyükön a leendő áldozatokat. Láthatjuk, mennyire groteszk az egész Megtisztulás éjszakája, a társadalmi manipuláció remek példája.”

Az előzményfilmek gyakran a folytatás körüli ötlethiány miatt születnek, a Megtisztulás éjszakája azonban szerintünk tényleg érdemel egy kis magyarázatot.