A küzdősportok szerelmesei valószínűleg tűkön ülve várják augusztus 26-át, amikor is két igazi legenda fog összecsapni a ringben: Floyd Mayweather, aki 5 súlykategóriában is megszerezte a profi bokszvilágbajnoki címet és Conor McGregor, az UFC pehelysúlyú bajnoka. A legújabb hírek szerint a 12 menetesre tervezett bokszmeccset élő adásban fogja közvetíteni több mozi is, ahogy azt már Mayweather több meccsével is megtették.

A meccsről annyit érdemes tudni, hogy rendes boksz szabályok szerint lesz megrendezve azzal a kikötéssel, hogy mindkét versenyző maximum 70 kg-mal mérlegelhet, a gázsikkal kapcsolatban pedig úgy hírlik hogy Mayweather 100, McGregor 800 millió dollárt tehet zsebre a meccs végén.

Az esemény az egyik legfelkapottabb dolog jelen pillanatban Amerikában, McGregor részéről ezerrel megy a szájkarate – reméljük, a ringben is meggyőzően tud majd teljesíteni.