Doug Liman rendező tavaly októberben azt nyilatkozta, hogy A holnap határa soron következő része egyszerre szolgál majd előzményfilmként és folytatásként is, egy nemrég adott interjúban pedig most azt is elárulta, hogy az új film címe A holnap határa 2. helyett a Live Die Repeat and Repeat (Élni, halni, újra és újra – egy apró kiegészítése az eredeti film szlogenjének) lesz.

Bár a gyártás kezdetét továbbra sem tudni, Liman nagyon lelkesen beszélt a projektről a Collider riporterének:

“Lenyűgöző sztorink van hozzá! Egyszerűen hihetetlen! Sokkal jobb, mint az első film, pedig azt is imádtam. “Live Die Repeat and Repeat” lesz a címe. Tom Cruise és Emily Blunt is nagyon izgatottan várja. A nagy kérdés már csak az, mikor csináljuk meg. És ez nem egy “ha”, hanem egy határozott “mikor”.

A riporter természetesen a sztorira is rákérdezett, ám a rendező nem árult el túl sokat arról, mire számíthatunk a filmben.

“Vannak egyfajta intellektuális elképzeléseim arról, hogyan kell elkészíteni egy folytatást, és teljesen máshogy gondolkodom erről, mint mások. Ez a forgatókönyv tökéletesen illik az elképzeléseimbe, szerintem forradalmasítani fogja, ahogy az emberek a folytatásokra gondolnak. Épp ezért a forradalmi ötlet miatt van az, hogy próbálom teljesen láthatatlanul csinálni. Egyfajta eretnekségnek számít a filmes világban olyan dolgot készíteni, amiről még senki sem hallott.”