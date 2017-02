Pár napja elég rossz hír érkezett azok számára, akik már alig várták a Z világháború eredetileg 2017. június 9-re tervezett bemutatóját: a Paramount Pictures törölte a filmet a bemutatónaptárából. Nem, nem odébb tette, hanem egyszerűen kitörölte. Az eset után több lap is nyomozni az ügyben, és néhány bennfentes, ha név nélkül is, de elárult ezt-azt a projektről. Mint például:

– David Fincher-t továbbra is nagyon érdekli a film megrendezésének lehetősége

– Állítólag a Paramount a 2018-as és 2019-es naptárát nézegeti a Z világháború 2. bemutatóját illetően

– Nem büdzséproblémák okozzák a fennakadást, Brad Grey, a Paramount vezetője nem adta meg a zöld utat a projektnek.

– Brad Pitt és a Paramount között nem jó a viszony mostanában (A 12 év rabszolgaság forgalmazásának jogai miatt elég komolyan összerúgták a port) és egy rivális stúdió vezetője szerint ez könnyen odáig fajulhat, hogy Pitt nem fogja vállalni a szereplést a folytatásban.

Az első rész által elért 450 milliós bevétel és David Fincher neve elég komoly garancia arra nézve, hogy nem kell aggódni a második rész sikerét illetően sem, ráadásul a projektbe a Skydance Productions is beszállt társfinanszírozónak és producernek, úgyhogy elvileg nem sok akadálya van, hogy elkezdjenek komolyan dolgozni rajta. Reméljük, hamarosan kiderül, mi a további szándék a filmet illetően.

Forrás: THR