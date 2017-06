Tegnap elhunyt Michael Nyqvist svéd színész, akit az eredeti svéd Millenium-trilógia egyik főszerepe tett világszerte ismertté. Nyqvist tüdőrákkal küzdött, és az okozta a halálát is. 56 éves volt.

A svéd színész 1960-ban született Stockholmban. Árvaházból került nevelőszülőkhöz. 17 éves korában Nebraskában tanult, ekkor kezdett érdeklődni a színészet iránt. Visszatérve Svédországba az érdeklődés tettekre sarkallta. Az áttörést a 2000-ben forgatott Együtt című filmje hozta meg, amelyben alakításáért a svéd Oscar-díjra jelölték. 4 évvel később már Svédország legjobb idegennyelvű film Oscarjára nevezett Hétköznapi mennyországban láthattuk viszont, hogy aztán 2009-ben a Millenium-trilógiában nyújtott alakítása kolléganőjével, Noomi Rapace-szal karöltve meghozza neki a világhírt. Fölfigyelt rá Hollywood is, 2011-től kezdve előszeretettel kérték fel antagonista szerepekre (Elhurcolva, Mission: Impossible – Fantom Protokoll, John Wick), játszott Emma Watson oldalán A kolóniában, de olykor haza is látogatott egy-egy szerep kedvéért (Lánykirály). A színésznek van még néhány talonban lévő filmje, Terrence Malick Radegundja vagy Thomas Vinterberg Kursk tengeralattjáró katasztrófáról forgatott történelmi filmje, illetve Gerard Butlerrel és Gary Oldman-nel közösen forgatott akció-thrillerje, a Hunter Killer, úgyhogy még egy darabig nem megy el. Velünk marad. Sit tibi terra levis!