A hétvégén 61 éves korában egy műtét során fellépő komplikációk miatt elhunyt Bill Paxton színész, rendező és producer. Ő az egyetlen színész, akinek dolga akadt mindhárom kultikus halálosztóval, az Aliennel (A bolygó neve: Halál), a Predatorral (Ragadozó 2) és a Terminatorral (Terminator – A halálosztó) is. Színészként 93 produkcióban vett részt, olyanokban, mint a Tombstone – Halott város (Wyatt Earp fivérét, Morgant játszotta), Apollo 13 (a legénység egyik tagját, Fred Haise űrhajóst alakította), Twister (Helen Hunt mellett főszerep), Titanic (a jelenkori kincskereső figurája) és még sorolhatnánk. Paxton televíziós sorozatokban is szívesen vállalt munkát (Hármastársak, Texas felemelkedése, A SHIELD ügynökei, A Hatfield-McCoy viszály), ezekhez (háromszor jelölték a Hármastársakban nyújtott alakításáért), valamint egy tévéfilmjéhez (A Bright Shining Lie) köthetők Golden Globe-jelölései is, valamint a rendezői székben is kipróbálta magát (Isten haragja Matthew McConaughey-vel és A golfbajnok Shia LaBeouf főszereplésével). Legutóbb A holnap határa kiképző tisztjeként és az Éjjeli féregben tűnt föl a mozikban. Utolsó filmszerepe A kör című filmben volt, Emma Watson és Tom Hanks oldalán, amelyet előreláthatólag áprilisban láthatunk. Legyen neki könnyű a föld!