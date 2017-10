Egyre komolyabb mértéket ölt a múlt héten kialakult botrány, amelynek kezdő lépése az volt, hogy a New York Times lehozott egy cikket, amelyben Harvey Weinstein-t, a 6 Oscar-díjas filmet is szállító The Weinstein Company alapító-elnökét sorozatos, hosszú időre visszanyúló szexuális zaklatással vádolta.

A cikkben összesen 8 színésznő, köztük Ashely Judd vádolja Weinstein-t azzal, hogy szexuálisan zaklatta őket, szobájába kéretve meztelenül mutogatta magát és különböző dolgokra próbálta rávenni őket, mint masszázs vagy közös fürdés.

Harvey Weinstein az eset kirobbanását követően szinte azonnal kilépett (vagyis kirúgták) a cégből, és egy bocsánatkérő levelet is közzétett, amelyben részben betegségként hivatkozik a fenti magatartására, részben pedig egy rég elmúlt korszak, a ’60-70-es évek egyik, akkor még elfogadott viselkedésformájaként beszél róla.

Az ügy ezzel azonban nemhogy nem került a szőnyeg alá, de napról-napra egyre nagyobbra dagad.

Maga Harvey Weinstein is ellen is egyre többen (Rose McGowan, Asia Argento, Gwyneth Paltrow és Angelina Jolie is csatlakozott) és komolyabb vádakkal (immár nemi erőszak is szerepel köztüK) lépnek fel, de ami még lényegesebb, az az, hogy úgy néz ki, hogy

a média, a celebek és politikusok ezúttal összefogtak és egységesek erővel lépnek a Hollywood-ot és az egész társadalmat megfertőzött, hatalommal együtt járó szexuális zaklatások ellen.

Az eset kapcsán felháborodásukat kifejező színészek/rendezők/showman-ek/celebek stb… nevét neki sem állunk felsorolni (még Hillary Clinton és Michelle Obama is felszólalt az ügy mellett), ráadásul folyamatosan nő azok száma is, akik névvel felvállalják, hogy szakmájuk bizonyos szakaszában őket is érte szexuális zaklatás (ne csak nőkre gondoljunk, legutóbb pl. Terry Crews áll ki a nyilvánosság elé) – és ugyanilyen tempóban gyarapodik a potenciális vádlottak száma is.

Hogy mi lesz ennek a vége, azt nehéz lenne még megjósolni, de az biztos, hogy a Hulk Hogan ügyvédeit felfogadott Harvey Weinstein az évtized pere előtt áll, aminek ítélete komoly behatással lehet akár az egész amerikai társadalomra nézve.