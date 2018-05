Az immár 1 milliárd dolláros bevételt is átlépő Bosszúállók: Végtelen háború befejezése számos találgatásra ad okot, legfőképp a soron következő, negyedik rész tartalmát illetően – a rajongók pedig ne restek, és egyre másra teszik közzé a lehetséges megoldásokat. Figyelem, innentől SPOILER!

A korábbi “időutazásos” teória a legtöbb rajongó számára több sebből is vérzett, és első hangzásra talán a legújabb sem hangzik túl meggyőzőnek, azonban több olyan dolog is alátámasztja, melyeket figyelembe véve már érdemes lehet komolyan venni.

A film végén, miután Thanos az összes végtelen követ megszerezte, és Thor éppen lesújtani készül rá, csettint egyet, aminek következtében nemes egyszerűséggel a fél Univerzum, köztük szeretett szuperhőseink egy része, porrá válik.

Vagy mégsem?

A legújabb teória szerint Thanos igazából nem ölt meg senkit, csupán egy újabb ősrobbanást hozott létre, amivel egy új párhuzamos Univerzum keletkezett, az eltűnt emberek pedig nem megsemmisültek, csupán átteleportálódtak ebbe az új világba. Ha igaznak bizonyul a teória, a Bosszúállók 4 első fele mindenképp arról fog szólni, hogy megtalálják ezt az új Univerzumot, és újraegyesítve a csapatot, ismét szembeszálljanak Thanos-szal. Ez első hallásra elég nehezen hihetően tűnik, de:

Thanos határozottan nem a szokványos gonosz, sokkal inkább úgy tűnik, mintha csak magára vállalta volna a gonosz szerepét, hogy megmentse az Univerzumot egy közelgő katasztrófától. Amint megtudtuk egy fél világot már elpusztított ugyan, de ha nem teszi meg, az teljesen megsemmisült volna, így viszont képes volt új életre kelni – egyfajta tesztnek hallatszott az egész a teóriája igazolására. A grandiózus terv végreehajtása után pedig esze ágában sincs tovább folytatni a pusztítást, vagy újonnan megszerzett isteni hatalmával uralkodni a számtalan birodalom bármelyikén, mindössze csendesen visszavonulva szeretné szemlélni mindössze az Univerzum újra felvirágzását. Egy igazi gonosz vajon így fejezné be a pályafutását? Lehet, hogy a kesztyűre és a kövekre pont azért volt szüksége, hogy mindezt a lehető legkevesebb vérontással tegye meg?

Az MCU sorom következő filmje A Hangya és a Darázs lesz, ami szintén egy teljesen új Univerzumot, a Kvantum birodalmat mutatja be. Ezzel a technológiával talán lehetővé válik más párhuzamos Univerzumokba való utazás is?

James Gunn már jó ideje elárulta, hogy gyökeres változások várhatók a Marvel Univerzumban, többek között valószínűleg megnyílik a 616-os Unverzum. Talán épp ennek voltunk szemtanúi?

Stephen McFeely és Christopher Markus forgatókönyírók korábban már elárulták, hogy a Bosszúállók 3-4 sztorija voltaképpen egy nagy, hősies utazás, és váratlanul fogja érinteni a nézőket. Hát ez elég váratlan lenne, nem?

Hogy melyik teória bizonyul igaznak, vagy esetleg tényleg egy teljesen meglepő húzással rukkol-e elő a stúdió, az valószínűleg csak jövő májusban fogjuk megtudni, a Marvel ugyanis mindent elkövet azért, hogy ne szivárogjon ki semmi a terveiből, többek között a főszereplőknek is fiktív sztorikkal teletűzdelt (rész)forgatókönyveket osztogatott…