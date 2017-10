Az Universal Pictures nemrég 2019 április 19-ről 2020. április 10-re módosított a Halálos iramban 9. premierjének időpontját. A közel egy éves csúszás egy ilyen volumenű sorozatnál nem tréfa, úgyhogy, bár különösebb magyarázattal a stúdió nem szolgált, egy kicsit utánajártunk a dolognak.

A egyik lehetséges oka a csúszásnak az lehetne, hogy a stúdió továbbra sem talált megfelelő rendezőt a filmnek, ám jelen pillanatban ennél sokkal valószínűbbnek tűnik, hogy Dwayne Johnson, alias Hobbs saját spin-off-ja miatt várhatnak egy újabb évet a rajongók.

Bár annyira műbalhénak tűnt, hogy be nem számoltunk róla, múlt hónapban Tyrese Gibson, aki Roman Pearce-t alakítja a sorozatban fura módon belekötött Dwayne Johnson-ba, nyíltan ellenezve A szikla saját spin-off-ját.

A kezdetben kissé ködös mondanivalót Gibson hamarosan új fénybe helyezte, amikor pár nappal később kiegészítette azzal, hogy igazából nincs semmi baja a “tesóval”, csupán azt szeretné, ha nem most készülne el a Hobbs spin-off , mivel a Halálos iramban 9. bemutatója már ki lett tűzve, és “a #FastCsalád nem engedheti meg, hogy a lojális rajongóit bármilyen szinten cserben hagyja, akár a dátum bármilyen módosításával”.

Később azt is hozzátette, hogy a Halálos iramban 8 sikerének egyik kulcsa is az volt, hogy “bejelentettük a premiert, és tartottuk is magunkat hozzá”.

A dolog tehát egyértelműek tűnik, és a Halálos iramban film résztvevői valószínűleg már több, mint egy hónapja tudják, hogy a stúdió mit tervezett.

Más kérdés, hogy a Hobbs spin-off miatti csúszást valószínűleg nem csak Tyrese Gibson, de a sorozat többi sztárja sem veszi túl jó néven, ami miatt könnyen lehet, hogy a Halálos iramban 9. forgatásán egy kicsit feszült lesz majd a légkör…