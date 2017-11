Dwayne Johnson (végre) szuperhős lesz

Kevés olyan akcióhős van ma Hollywoodban, akit ne szippantott volna fel a szuperhősök világa, és úgy tűnik, a sok pletyka (Lobo, Zöld Lámpás, Black Adam) után végül Dwayne Johnson-t is utolérte a sors. A színész nemrég megerősítette, hogy szerepet kapott a DC Comics egyik filmjébe, amelynek a címét hamarosan – feltehetően a hétvégén megrendezésre kerülő Comic Con keretein belül – közzé is teszik. Az a pár sejtelmes mondat azonban, amit a Total Film-nek elejtett, bőven elég volt a képregényrajongóknak, hogy beazonosítsák: A szikla Marvel Kapitányt fogja alakítani a Shazam! filmben.

“Megmondom, mi van. Van egy karakter, amit én játszom, és hamarosan be is lesz jelentve. Ez a karakter Superman erejével bír, le tudja őt győzni. Csak egy szavába kerül. Ennyit árulhatok el.” – nyilatkozta a sztár.

A leírás egyértelműen Billy Batson-ra utal, aki, miután kimondja a Shazam! szót, átváltozik Marvel kapitánnyá, aki utal, aki Superman-hez igen hasonló képességeket birtokol.

Várjuk a megerősítést!