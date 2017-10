Tyrese Gibson hisztije és Vin Diesel higgadt, profi nyilatkozata után végre a leginkább érintett fél, azaz Dwayne Johnson is megtörte a csendet a lassan két hete tartó Halálos iramban spin-off (már címe is van: Hobbs és Shaw) botrányban.

“Köszönöm az Universal stúdiónak, hogy ilyen remek partnerek voltak, hogy meglátták a ‘nagy képet’, és évekkel ezelőtt megkerestek minket a spin-off elképzelésével. Nagy ölelés tesómnak, Jason Statham-nek a bizalomért, és hogy is segít létrehozni valami igazán újat és menőt a rajongónak.

Hatalmas tisztelet van bennem a franchise iránt, élveztem minden egyes elhullajtott izzadság- és vércseppet az elmúlt években. Az én vízióm az, hogy új és még nagyobb lehetőséget teremtek nem csupán FF társaim, de más remek színészek számára is.

A spin-off-omat arra szeretném felhasználni, hogy új karaktereket teremtsek, akiket a rajongók végül ugyanúgy megszeretnek majd, valamint több platformra is el szeretném vinni,: Film, TV, digitális, Virtuális valóság, stb… minél több lehetőséget tudunk teremteni, a rajongóknak annál jobb lesz. Hobbs a főnök, és ha ez nem tetszik, majd elverjük a segged, mint egy Cherokee dobot.”

Dwayne Johnson szavai alapján valami nagyon komoly dolog van készülőben, és ha mellétesszük azt is, hogy pár nappal ezelőtt Vin Diesel is azt mondta, hogy “nagy bejelentés van készülőben”, szerintünk

elég nagy a valószínűsége, hogy a Halálos iramban franchise innen kezdve kettéválik, és két, egymással párhuzamosan futó sorozatot láthatunk majd a mozikba, amelyek karakterei itt is, ott is felbukkanhatnak időnként. Nagyjából, mint ahogy a Marvel teszi azt a filmjeivel.

Mit gondoltok?