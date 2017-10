Dwayne Johnson neve egyre gyakrabban kerül említésre a 2020-as amerikai választások kapcsán – amikor a GQ magazin 2016-ban arról kérdezte A sziklát, hogy a többszöri felkérés ellenére miért nem támogatta sem Clinton, sen Trump kampányát, Johnson belefűzött a válaszba néhány olyan gondolatot is, amely a “Ha én lennék az elnök…” kijelentéssel kezdődött.

Amikor anno megkérdezték tőle, tényleg elindulna-e a választásokon, nem igazán adott rá értékelhető választ, ám az azóta eltelt időben úgy tűnik, egyre komolyabban fontolgatja a politikai karriert, és könnyen lehet, hogy tényleg az indulók között lesz a 2020-as választásokon.

“Általában viccesen válaszoltam az erre irányuló kérdésekre, de minden alkalommal, amikor feltették, valódi érdeklődést láttam mögötte. Úgyhogy elkezdtem komolyan gondolkodni rajra. Tudnék tenni valami kiemelkedőt? Körbe tudnám venni magam briliáns emberekkel, akik segítenek nekem a döntéseket meghozni? Törődöm ezzel az országgal? És amikor az összes válasz igen lett, már azt gondoltam, van rá esély. Igen, egy nap. Akkor majd készítünk egy másik hasonló interjút.”

Bár elég képtelenségnek tűnik az akciófilmekből az elnöki székre pályázni, ne felejtsük el, hogy a nagyjából hasonló karriert befutott Arnold Schwarzenegger 7 évig volt Kalifornia állam kormányzója, mielőtt lemondott, sőt, Amerikának Ronald Reagan személyében volt is már egy színészből lett elnöke.

Dwayne Johnson évek a óta a legtöbbet kereső Hollywood-i színésznek számít, és jelen pillanatban is tele van projektekkel, köztük a Halálos Iramban spin-offja, a Hobbs és Shaw, amivel nagyon komoly tervei vannak.

Vajon tényleg feladná csúcsán lévő színészi karrierjét egy enyhén szólva is bizonytalan politikai karriert kedvéért? Nem tudjuk, minden esetre A szikla támogatására már meg is alapult egy “Run the Rock 2020” nevű társaság, úgyhogy ha úgy dönt, indulni akar, akkor lesznek támogatói…

Dwayne Johnson for President?!