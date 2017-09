A horrorfilm rajongók idei legjobban várt filmje a héten a mozikba került, és úgy tűnik, ezúttal nem kellett csalódniuk a nézőknek, Stephen King AZ regényének új feldolgozása ugyanis sorra dönti a rekordokat.

Az elsőt rögtön a csütörtök éjjel, amikor az első vetítésen 13,5 millió dollárral megdöntötte a Deadpool tavalyi, legjobb korhatáros csütörtök éjjeli vetítésének rekordját, majd rögtön ezután a legjobb horrorfilmes nyitónapi rekord is az övé lett fantasztikus, 51 milliós eredménnyel.

Mintegy mellékesen a minden idők legjobb szeptemberi nyitónapja cím és a New Line Cinea legjobb pénteki premierje is az övé lett.

Az eddigi eredmények alapján az elemzők 100 millió feletti nyitóhétvégét várnak a filmtől, amivel további címek birtokába fog jutni a film.

Az első eredmények után természetesen rögtön elkezdtek záporozni a folytatással kapcsolatos hírek is – a New Line Cinema már el is kezdett foglalkozni is az “AZ 2“-vel, amihez bebiztosította magának Gary Dauberman forgatókönyvíró visszatérését, és keresni kezdte az optimális 2019-es bemutató dátumát.

A Az filmről készült kritikánkat itt olvashatjátok.