38 évvel az eredeti film bemutatását követően a Warner Bros mozgásba lendítette Stephen King Ragyogás klasszikusának folytatását – a Doctor Sleep címen futó projekt a legújabb hírek szerint gyorssávban fog elkészülni, a rendezője pedig Mike Flanagan lesz, aki tavaly a Netflix-nek egy másik King adaptációt, a Gerald’s Game-et készítette.

A Doctor Sleep forgatókönyvét 2016-ban Akiva Goldsman már elkezdte elkészíteni, Flanagan pedig feltehetően az ő szkripjét fogja majd átírni a saját adaptációjához.

Doctor Sleep regény a Ragyogás-ból megismert Danny Torrance történetét folytatja, aki immár felnőttként, a ’40-es éveiben járva alkoholizmus és az erőszak démonaival küzd nap mint nap, akárcsak egykor apja és a Szépkilátás Hotelben történt traumát sem sikerült kihevernie. New Hampshire-be költözve Danny csatlakozik a névtelen alkoholisták társaságába, és még állást is kap egy idősök otthonában, ahol ragyogás képessége segítségével a végső nyugalmat ajándékozza a haldoklóknak. Egy nap megismerkedik egy Abra Stone nevű fiatal lánnyal, akiben hihetetlenül erős a ragyogás képesség, ám emiatt egy természetfeletti lényekből álló törzs vadászik is rá…