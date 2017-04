Leonardo DiCaprio hatodik, Robert De Niro pedig már a tizenkettedik alkalommal dolgozhat közösen Martin Scorsese-vel, amennyiben minden a helyére kerül David Grann jövő héten megjelenő Killers of the Flower Moon című regényének adaptációjával.

A trió 2015-ben a The Audition című rövidfilmben már dolgozott ugyan együtt, ám egész estés mozifilmek tekintetében ez lesz az első közös alkotásuk.

A projekt súlyát jól tükrözi, hogy már a regény filmes jogaiért is komoly licitháború alakult ki, amelyet végül az Imperative Entertainment nyert meg, aki az 5 millió dolláros ajánlatával kiütötte a nyeregből a Paramount Pictures-t.

A regény az 1920-as években, Oklahomában játszódik, röviddel azután, hogy olajat találtak az Osaga indián törzs területén. Az indiánoknak a kitermelés megindítása fejében százalékot ígértek az eladott olaj után, ám nem sokkal később egy rejtélyes gyilkosságsorozat kezdődött, amelynek áldozatai mind közülük kerültek ki. Az ügy akkorára nőtt, hogy az szövetségi kormány (a későbbi FBI) is kénytelen volt beavatkozni. Ez az eset volt az FBI első igazán komoly ügye és egyben J. Edgar Hoover első komoly sikere is.

A projekt kapcsán külön érdekes, hogy a 2011-es J. Edgar – Az FBI embere filmben Leonardo DiCaprio az FBI híres vezetőjét – hogy a Killers of the Flower Moon-ban is ezt a szerepet szánják-e neki, azt nem tudni, de logikus lépésnek tűnik.