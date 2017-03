Idén februárban elég nagy port kavart, hogy a a Paramount Pictures törölte a Z világháború folytatását a bemutatónaptárból, így több oldal is utánajárt, hogy áll a helyzet a projekt körül. A Collider riportere David Ellison producerrel készített egy interjút, ami alatt rákérdezett az említett projektre is. A válasz meglepően pozitív volt:

“Van egy forgatókönyvünk, amivel mindenki nagyon elégedett, már csupán kulcsfontosságú szerződést kell lezárnunk… Reméljük, Fincher fogja elkészíteni.”

A jelek szerint tehát szó sincs róla, hogy félretették volna a projektet, sőt, ha említett pár szerződés is elkészül, akár neki is lehet látni a munkálatoknak. Fincher részvétele pedig nem is túl kérdésés, hiszen a rendező maga nyilatkozta nemrég, hogy nagyon is érdekli a projekt.

Várjuk a további fejleményeket.