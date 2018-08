Váratlanul rendező nélkül maradt az új James Bond-film: Danny Boyle kreatív nézetkülönbségekre hivatkozva otthagyta a produkciót. A meglepő bejelentésre a James Bond hivatalos twitter oldalon került sor, amelyet a producerek, Michael G. Wilson és Barbara Broccoli, valamint a címszereplő, Daniel Craig tettek meg. Egyelőre arról nem szól a fáma, hogy mik lehettek ezek a nézeteltérések, a Variety forrásai szerint Boylék már a Bond-lány és a rosszfiú castingjánál, és a film decemberi produkciós munkái előtt álltak.

Még nem tudni, ki fog beülni Boyle még fenék-meleg rendezői székébe, korábban több név is felmerült, mint például David Mackenzie (A préri urai), Denis Villeneuve (Szárnyas fejvadász 2049, Érkezés) vagy a zöldfülű Yann Demange (71). Villeneuve most elfoglalt a Dűnével, Mackenzie épp befejezte a Netflixnek az újkori Rettenthetetlenjét, az Outlaw Kinget Chris Pine-nal, akárcsak Demange is a maga bűnügyi életrajzi drámáját, a White Boy Rick-et. Én bármelyik szabad rendezővel kiegyeznék.

Sokáig úgy nézett ki, hogy Daniel Craig nem tér vissza Bondként, belefáradt a szerepbe, aztán mégis elvállalta – hiába, van az a pénz! -, ám az előző két részt rendező Sam Mendes köszönte szépen, de nem kért a további Bond-skatulyából. Boyle direktori feltűnése egészen új perspektívákat ígért, kvázi a Bond-filmek újabb reformját, de úgy látszik, hogy messzire mehetett a rendező, és nem tudta a művészi fantáziáját kiélni a 007-es klasszikus műfaji keretei közt. A 25. Bond produkció tehát veszélybe került, bár eddig úgy tűnik, a jövő év végi premiernapot (2019. október 25.) egyelőre nem érinti, hogy kormányos nélkül maradt.

Te kit látnál szívesen a rendezői székben?