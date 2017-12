Rian Johnson már gőzerővel agyal a következő Star Wars trilógia történetén, amelyben az eddig hallott tervek szerint Rey, Poe, Finn és BB-8 története tovább folytatódik. A gond csak az, hogy úgy néz ki, a Rey-t alakító Daisy Ridley-t erről értesítették…

Egy nemrég készült interjúban Ridley-nak nekiszegezték a kérdést, hogy a Star Wars 9 után is tovább akarja-e játszani Rey szerepét, a válasz pedig egy igen határozott nem volt.

“Nem… Igazából fogalmam sem volt, mire vállalkoztam. A forgatókönyvet sem olvastam el, mindössze annyit tudtam, hogy pár számomra igen kedves ember is be van vonva, úgyhogy azt gondoltam, szuper! Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy a részese lehettem ennek a dolognak, de nem. Nagyon izgatott vagy a harmadik menet elkészítését, és a befejezést illetően, ugyanis három filmre írtam alá a szerződésem. Az én szemszögemből csak ez 3 film van. Úgy érzem, el is érkezett az ideje annak, hogy abbahagyjam.”

Rey kilépése valószínűleg nem szerepel a Disney terveiben, és ezt nem ártana még azelőtt letisztázni, mielőtt komolyabb időt/pénzt fordítanak a következő trilógia kidolgozására – bár szerintünk egy szép hosszú számjegyet tartalmazó csekk segít majd neki átgondolni a jövőjét, úgyhogy fogunk mi még találkozni vele a követlező trilógiában is…