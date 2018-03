Két évvel ezelőtt Tim Miller igazi forradalmat csinált a Deadpool-lal, egész Hollwood-nak megmutatva, hogy egy korhatáros filmből is lehet igazi blockbuster. A rajongók és a kritikusok egyaránt áradoztak a filmről, nem túlzás kijelenti, hogy milliók várják tűkön ülve a második részt, amihez már több előzetes is kijött az elmúlt pár hónapban.

A hétvége folyamán már megtartották a film első tesztvetítését is, és bár mindenki aláírta az ilyen szokásos szigorú titoktartási szerződést, volt, aki nem bírta magában tartani az élményt… és sajnos nem azért, mert annyira jó volt, hanem épp ellenkezőleg:

Totális csődként írja a Deadpool 2-őt.

Egy Jeremy Conrad nevű blogger a Twitteren tette közzé, hogy egy közeli jóbarátja is a Deadpool 2-re kiválasztott szerencsések között volt, és bizony a reakciók nagyon nem úgy alakultak, ahogy a stúdió várta.

“Nagyon gyenge lett a teszt eredménye. (A stúdió) Le vannak taglózva, a tesztközönség reakciójától.”

Conrad elmondása szerint a film fél órával hosszabb, mint az első rész volt, a sztori szinte teljes egészében hiányzik belőle, és Deadpool barátnője pl. totálisan felesleges a filmben. Egy másik Twitteres, Mike Kalinowski állítása szerint van, aki úgy hivatkozott a filmje, mint

egy Alien 3. kaliberű baklövés.

Az első visszajelzések ellenére még tegyük le a filmet: – egyrészt a források közel sem tekinthetők 100%-ban hitelesnek, (bár az valamit elárul, hogy a stúdió már levetette a kérdéses tweet-eket), másrészt két hónap még hátravan a Deadpool 2 bemutatójáig, ezen idő alatt pedig rengetet ki lehet köszörűlni az esetleges hibákból…