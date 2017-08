Csajos reboot készül A legyek ura-ból

A Szellemirtók női rebootját kísérő gyűlölethadjáratot, majd az ezt követő kudarcot ismervén nem gondoltuk volna, hogy a közeljövőben bármelyik stúdió hasonló projektbe fog, a Warner Bros-t azonban rácáfolt erre, ugyanis a legújabb hírek szerint egy újabb nemváltó feldolgozásra készül. Egy igazi klasszikust, William Golding A legyek ura-ja újrafeldolgozásáról beszélünk. És ki tudja, lehet, hogy ez most jól fog elsülni.

A stúdió már le is szerződtette Scott McGehee-t és David Siegel-t (Maisie tudja) a forgatókönyv megírására és a rendezőnek.

A Deadline beszámolója szerint A legyek ura filmes jogainak megszerzése igazi tortúra volt, ám nagy nehezen végül minden összeállt, és a film készítői azonnal neki is fognak látni a szkript elkészítésének. A projektről David Siegel nyilatkozott a lapnak:

“Egy nagyon hű, de modernizált feldolgozást szeretnénk készíteni a könyvből, a mi elgondolásunk azonban az, hogy fiúk helyett inkább lányokkal készítjük el. Ez egy időtlen sztori, amely különösen aktuális napjainkban, a rengeteg konfliktus és megfélemlítés miatt. Az ötlet az, hogy gyerekek alkotnak egy olyan közösséget, amelyben a száműzetésük előtt a felnőttektől látott viselkedési mintákat próbálják leutánozni.”

Scott McGehee pedig a következőt fűzte hozzá:

“A sztori agresszív és izgalmas, és most lehetőségünk lesz úgy elmesélni, ahogy még senki sem tette előttünk. A fiú kicserélése lányokra annyira megváltoztatja a sztorit, hogy az emberek teljesen újnak fogják látni. Pár előítéletet is meg törni, például azt, amit a fiúkról és az agresszivitásról gondolunk. Igazi kaland és szórakozás a történet, de komoly mondanivalója is van. Rengeteg gondolkodtunk rajta, amíg a jogok rendeződtek, és most már nagyon várjuk, hogy papírra vethessük.”