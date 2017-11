A Hálaadás napja miatt 5 naposra nyújtott hétvégén ismét tarolt a Disney, a Coco című animációs filmjük ugyanis a három napra vetítve 49, az öt napot nézve 71,2 milliós bevétellel átvette a vezetést Az Igazság Ligájától, minden idők negyedik legjobb hálaadásnapi hétvégi bevételét produkálva. Az aktuális lista top 10-es változatában amúgy 9 hely az egeres stúdióé, rajtuk kívül egyedül a New Line 2008-as Négy Karácsony filmje tudott a listára kerüli.

A Coco egy hajszállal még az Aranyhaj és a nagy gubanc-ra is rávert, úgyhogy nagyjából hasonló sikerek előtt áll, mint az-

A második helyre került Az Igazság ligájanak sikerült megúsznia a második hétvégét, és a Batman Superman ellen gyászos 69% esésével szemben csupán egy teljesen normálisnak számító 56.6%-ot produkált, amivel a második helyen végzett a bevételi toplistán. 10 nappal a bemutatót követően 171,5 milliós amerikai és 481,3 millió összesített bevételnél tart, szerintünk aggodalomra nincs nagy ok.

A harmadik helyet Az igazi csoda, a negyedik pedig a Thor: Ragnarök szerezte meg, mindketten fantasztikus eredménnyel, a múlt heti bevételhez képest mindössze 19, illetve 22%-os eséssel.

A hétvégéi bevételi toplista:

1 Coco – 49,022,000 $

2 Az Igazság ligája – 40,730,000 $

3 Az igazi csoda – 22,300,000 $

4 Thor: Ragnarök – 16,791,000 $

5 Megjött Apuci 2. – 13,250,000 $

6 Gyilkosság az Orient expresszen – 13,000,000 $

7 The Star – 6,875,000 $

8 Rossz anyák karácsonya – 5,010,000 $

9 Roman J. Israel, Esq. – 4,515,000 $

10 Three Billboards Outside Ebbing, Missouri – 4,400,000 $