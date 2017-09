A Stieg Larsson regénysorozata alapján készült 2009-es svéd A tetovált lány óriási sikert aratott Európában (Amerikában csak limitált bemutatót kapott), a Columbia Pictures pedig úgy döntött, jó ötlet lenne elkészíteni a trilógia amerikai változatát is.

Hogy nem vette félvállról a dolgot, azt jól bizonyítja, hogy a 2011-ben mozikba került A tetovált lány remake mellé megszerezték David Fincher-t rendezőnek, a fő szerepekre pedig Daniel Craig, Rooney Mara és Stellan Skarsgard szerződött le.

A film azonban a remek alapanyag és az elsőosztályú szereplőgárda ellenére nem aratott túl nagy sikert (Amerikában épphogy visszahozta a gyártási költségeket), így a stúdió a folytatásokat (A lány, aki a tűzzel játszik, Millenium 3 – A kártyavár összedől) soha nem készítette el.

A fentiek ismeretében elég komoly meglepetést okozott a hír, amikor a Sony bejelentette, hogy az időközben megjelent negyedik regény, az Ami nem öl meg (The Girl in the Spider’s Web) mégis a mozikba fog kerülni – egy teljesen új szereplőgárdával és rendezővel.

A rendező Fede Alvarez lesz, a legfrissebb hírek szerint pedig Lisbeth Salander szerepére a stúdió Claire Foy-t szerződtette le, akin azért jócskán dolgozni kell a sminkeseknek, hogy az elég extrém kinézetű hacker szerepébe bújhasson. Az Ami nem öl meg 2018. október 19-én érkezik az amerikai mozikba.

A stúdió a hírek szerint elkezdte fejleszteni a Millennium sorozat soron következő regénye, a héten megjelent The Girl Who Takes an Eye for an Eye adaptációját is.

Az előzmények ismeretében ezt azért kicsit túlzottan optimistának tartjuk….