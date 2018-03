Chris Hemsworth és Tessa Thompson a Thor: Ragnarök után a Men in Black reboot-ban is közösen harcolnak az idegenek ellen – a legújabb hírek szerint ugyanis ők ketten lesznek a főszereplői a régóta ígérgetett, ám remélhetően hamarosan már startra kész filmben.

A páros pontos szerepét ugyan nem árulták el, annyit azonban igen, hogy az új Men in Black projekt jóval nagyobb lesz annál, hogy ketten elvigyék, az egész sztori globális szinten fog zajlani.

A rendező F. Gary Gray (Halálos iramban 8) lesz, a forgatókönyvet Art Marcum és Matt Holloway (A Vasember) készítette, a producere pedig Steven Spielberg lesz, szóval úgy tűnik, nem igazán kell aggódnunk amiatt, hogy a reboot nem lesz méltó a korábbi sorozathoz. A projektet alapvetően a Jurassic World-höz hasonlítják, tehát valószínűleg előre ugrunk majd néhány évet az időben, és onnan folytatódik a történet.

Will Smith és Tommy Lee Jones maximum egy cameo erejéig bukkannak ugyan majd fel, a sztori azonban a velük megismert világban fog zajlani, úgyhogy feltehetőleg pár ismerős arcba azért bele fogunk futni.

A Men in Black reboot a tervek szerint 2019. június 14-én érkezik a mozikba.