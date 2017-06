Mint a legtöbb kulcsszereplő a Marvel Univrzumban, Chris Evans is több filmre szóló szerződést írt alá a stúdióval – egészen pontosan 6-ra, ami azt jelenti, hogy a Bosszúállók 3 után elvileg már semmi sem kötelezte a sztárt, hogy továbbra is Amerika kapitány szerepébe bújjon. Nemrég azonban kiderült, hogy Evans azonban időközben saját akaratából kibővítette a szerződést egy további filmre nevezetesen a Bosszúállók 4-re. A The Telegraph-nak nemrég adott interjúban azt is elárulta, hogy miért:

“Egy 6 filmes szerződésem volt a Marvellel, szóval a harmadik Bosszúállók után mondhattam volna, hogy kész, vége. A stúdió azonban a 3-4 részt tulajdonképp egy kétrészes filmnek tervezik, azt mondták nekem, hogy egyszerűen annyi karakter lesz benne, a Galaxis őrzői, Fekete Párduc, Doctor Strange, Hangya, etc… hogy azt nem tudnák egyetlen filmbe belesűríteni. Teljesen értelemszerű, hogy aláírtam még egyre. Ez mindent vinni fog.”

Hogy a Bosszúállók 4. után mi lesz Amerika kapitány sorsa, az egyelőre kérdés, ám már több pletyka is született róla, hogy nagy valószínűséggel a karakter a negyedik részben hősi halált fog halni, Amerika kapitány bőrébe pedig – akárcsak a képregényekben – korábbi barátja, Bucky’ Barnes, azaz A tél katonája, vagy esetleg Falcon fog bújni.

A The Avengers: Infinity War első része 2018. május 3-án, a második pedig napra pontosan egy évvel később érkezik a mozikba.