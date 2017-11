A 96 milliós hétvégi bevétel után kőkeményen megy a matek, hogy vajon veszteséggel fog-e zárni Az Igazság ligája a mozikban – nem babra megy a játék, az eredmény ugyanis az összes jövőben készülő DC filmre komoly kihatással lehet.

Rob Cain, egy korábbi stúdióvezető, akinek belső információi is vannak a profitkalkulációkról, egy igen részletes elemzést tett közzé Az Igazság ligája várható eredményeiről, amit a jobb átláthatóság érdekében most pontokban foglalunk össze.

A film teljes amerikai bevétele a nyitóhétvégéből és a Warner/DC eddigi filmjeinek átlagából kiszorozva 235 millió körül lesz. A tengerentúli bevételek, szintén hasonló módszerrel kiszámolva további 400 milliót fognak hozzáadni. Az amerikai mozikból a bevétel 52%-a , a többi területről 38% marad a stúdiónál, ha ezt összeadjuk, a nettó 275 milliós bevétel a stúdiónak. A home video, köztük VOD értékesítésekből szintén ca 270 millióval számolva a végleges várható nettó bevétel ca. 545 millióra taksálható. A kiadási oldalt vizsgálva van egy 300 milliós gyártási költség ünk, egy 150 millió ra taksált marketingbüdzsé, a home office anyagok elállítása kb 60. millió ba fog kerülni, 50 millió az ügynökségeknek megy, 20 millió a részesedésekre, és további 20 egyéb járulékos költségekre. Ez összességében 600 milliós kiadást jelent.



A legtöbb weboldal ezen a ponton 50 milliós veszteségről számol be, azonban nekünk feltűnt, hogy az adatok között nem szerepelnek a játék illetve merchandise eladásokból származó bevételek illetve részesedések, sem pedig a későbbi televíziós jogdíjak, amik bizony gyökeresen megváltoztathatják az adatokat, így nagy magabiztossággal kijelenthetjük, hogy még ha nem is ezzel számolt a stúdió, és még ha kell is egy kis idő az átfutásra,

igenis nyereséges lesz Az Igazság ligája.