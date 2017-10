Vörös zsaru, Hellboy 2, Underworld, Herkules, Die Hard és még folytathatnám a sort – mind olyan nagy Hollywood-i Blockbusterek, amelyek jeleneteinek jelentős részét Budapesten forgatták, és mi magyarok örömmel mutogathatunk a mozikban az általunk felismert utcákra, helyszínekre, sőt, a szerencsésebbek még a statisztaként tömegben felbukkant ismerőst, ne adj isten jómagát is viszont láthatja a filmben.

A legújabb, örömteli hírek szerint a Terminator 6 egy része is kis hazánk fővárosában lesz leforgatva, azaz jövő tavasszal senki ne lepődjön meg, ha Budapesten sétálgatva Arnold Scwarzenegger vagy Linda Hamilton jön vele szembe.

A James Cameron produceri felügyeletével és Tim Miller rendezésében készülő Terminator 6 forgatása 2018. márciusában kezdődik el, több európai helyszínen – Budapesten kívül Spanyolországban is vesznek fel jeleneteket.

Magáról a filmről sajnos nincs új információnk, amit tudunk róla, azt ITT már összefoglaltuk.

Az egyetlen említésre méltó pletyka a közelmúltban az volt, hogy Robert Patrick azt nyilatkozta, hogy szívesen visszatérne a korábbi T-1000-es “higany” Terminator szerepébe, arról azonban nem tudunk, hogy történetek-e lépések ebben az ügyben.

A Terminator 6. 2019. Július 26-án kerül a mozikba.