Quentin Tarantino utolsó előtti, Manson Family Murders Movie című filmje komoly licitháborút indított a nagyobb stúdiók között – kivéve a Disney-t, Tarantino ugyanis kategorikusan elzárkózott a velük történő közös munkától -, főképp most, hogy kiderült, hogy a rendező a két férfi főszerepet Brad Pitt-nek és Leonardo DiCaprio-nak szánja, illetve a legfrissebb hírek szerint Tom Cruise is benne van a pakliban valamelyikük helyettesítésére.

A filmben Margot Robbie fogja játszani Manson első áldozatát, Sharon Tate-et, illetve a pletykák szerint Tarantino nagy kedvence, Samuel L. Jackson is felbukkan valamilyen szerepben.

A licitre azért kerül sor, mert a történtek tükrében Tarantino karrierje során először kénytelen lesz elszakadni a The Weinstein Company-tól és új forgalmazót kell keresnie. A hírek szerint a legagresszívabb licitelő a 20th Century Fox, de a Sony, az Universal és Paramount, az Annapurna Pictures és a Lionsgate is, amely az Aljas nyolcas amerikai forgalmazója volt.

Tarantino nemrég megerősítette, hogy a cím ellenére a film nem kifejezetten a Manson gyilkosságokra fog fókuszálni, hanem az 1969-es év teljes egészét mutatja be, a Ponyvaregényhez hasonló hangulatban. A film korhatárosra készül, és Tarantino nagyjából 100 milliós büdzsét szeretne hozzá rendelni.