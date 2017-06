A múlt héten pazarul nyitó Wonder Woman a hétvégén az Universal Pictures szörny-univerzumának (Dark Universe) nyitófilmjével, A múmia-val mérkőzött meg az elsőbbségért – és ismét nyert.

Ráadásul nem is akárhogy, hanem 57,1 milliós bevétellel, ami mindössze 44.6%-os csökkenés a nyitóhétvégéhez képest, szemben a DC korábbi filmjeinek 65-70% közötti második hetes esésével. Hát ennyit számítanak a jó kritikák – és legfőképp egy tényleg jól összerakott film.

Visszatérve A múmiára, már a bemutató előtt közzétett igen negatív hangvételű kritikák – sajátunk itt – alapján is sejteni lehetett, hogy ez bizony nem az a film lesz, ami jól megpörgeti majd a szörny-univerzum kerekét.

A 125 milliós büdzséből készült film 32,2 millió dollárt hozott az amerikai piacon, amit ha összehasonlítunk a 2001-es Brendan Fraser-féle változat 68,1 milliós nyitóhétvégéjével, elég gyászos képet kapunk. A film azért nem teljesen reménytelen, A nemzetközi területeken ugyanis elég jól megy: az innen érkező 142 millió Tom Cruise legjobb tengerentúli nyitóeredményének számít.

Ha anyagilag talán nem is bukik meg a film, valószínűleg – és reméljük, hogy – komoly párbeszédek fognak indulni az Universal-nál, hogy mit és hogyan kellene máshogy csinálni.