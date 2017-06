Villám McQueen a hétvégén harmadszor is a mozikba gurult, és a Verdák 3-nak sikerült is letaszítania a trónról a harmadik hétvégéjén is jól teljesítő Wonder Woman-t .

A 53.5 milliós bevétel ugyan a várakozások alsó határán van, ám aligha aggódik bárki is emiatt – a franchise elsősorban a merchandise értékesítésekre van kihegyezve, ami egy sok milliárd dolláros üzletet takar (A második rész után közzétett adatok szerint akkor 10 milliárdra rúgott az összeg). Ennek ellenére azért vegyük egy kicsit nagyító alá az eredményt: A film a Dínó tesó után a Pixar második legrosszabb nyitóhétvégéjét hozta, ám ezzel együtt is a 16. Pixar film a 18-ból, ami a nyitóhétvégéjén első helyet szerzett. A kritikák és a nézői visszajelzések, ha nem is kiemelkedően, de jók, szóval aggodalomra tényleg semmi ok.

A hétvégi második helyet a Wonder Woman szerezte meg 40,7 milliós bevétellel, ami az előző héthez képest alig több, mint 30%-os esés, ami remek eredménynek számít. A harmadik hetet Összehasonlítva a film alig marad el A sötét lovag 42,6 milliójától, A sötét lovag – Felemelkedés-t pedig meg is előzi. A 149 millióból készült film jelenleg 571 milliós bevételnél tart, amiből 274 millió az USA területéről érkezett.

A várakozásokat jócskán felülmúlva a harmadik helyet Tupac All Eyez On Me életrajzi filmje szerezte meg, a negyedik pedig A múmia lett, ami 56%-os eséssel 13,9 millió szerzett – továbbra is jól teljesít azonban a nemzetközi területeken, ahonnan 53 milliót sikerült hoznia.