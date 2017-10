Biztosak vagyunk benne, hogy minden Star Wars rajongó tisztán emlékszik rá, amikor A Jedi visszatér emlékezetes sivatagi jelentében az ideiglenesen látását vesztett Han Solo a Boba Fett? Boba Fett? Hol? kérdés után merő véletlenségből megsérti a fejvadász Jetpack-jét, aki ezután egyenesen berepül a “sarlacc Pit” szájába. Boba Fett-et ezzel a jelenettel (a link alatt meg is nézhetitek) halottnak is nyilvánította a Star Wars társadalom, ám könnyen lehet, hogy kicsit elhamarkodottan.

A Reddit-en a napokban egy felhasználó közzétett pár képet egy előkészületben lévő LEGO Star Wars készletből, amelyből nagyon úgy tűnik, hogy a filmben is meglehetősen találékony Boba Fett-nek sikerült valahogy megmenekülnie a sarlacc szájából.

Hogy ez miért érdekes ez számunkra?

Mindenki tudja, hogy a Star Wars soron következő filmje Han Solo spin-off-ja lesz, és már többször felmerült az is, hogy Boba Fett is fel fog bukkanni a filmben. Tekintve hogy a film időben jóval A Jedi visszatér előtt fog zajlani, ez nem is nagy kunszt, azonban

amennyiben Boba Fett tényleg életben van, felbukkanhat akár az új trilógia zárórészében. Sőt, akár a mostani részben is…

Ráadásul anno sok pletyka volt arról, hogy Boba Fett maga is meg fogja kapni a saját önálló filmjét, amely így nem feltétlenül kell, hogy előzményfilm legyen, más módon is becsatlakozhat az Univerzumba.

Kíváncsian várjuk, vajon igaznak bizonyul-e a hír?