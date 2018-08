Hétfőn bombaként robbant Neill Blomkamp két szavas twitter-üzenete, amelyet Dimitri Vegas zenésznek írt válaszként. Vegas, aki rajong a régi RoboCop-moziért, épp újranézte a filmet, amit nem volt rest közzétenni a népszerű megosztó oldalon, majd költői kérdésként az üzenete végére biggyesztette: Blomkamp új filmjében vajon kinek kellene játszania a címszerepet? A választ maga a rendező adta meg, aki mindössze két szót írt:

“Peter Weller”

A múlt hónapban került bejelentésre, hogy folytatása készül a Robotzsarunak, RoboCop Returns címmel, a film rendezői székét pedig a District 9, az Elysium és a Chappie filmek rendezője, Neill Blomkamp foglalja el. Blomkamp nemrég még egy új Alien-filmmel volt elfoglalva, majd amikor a projektje meghiúsult, rövidfilmek gyártásába fogott. Most “robotzsaruzhat”, de arról még nem szól a fáma, hogy twitteres válasza vágyálom vagy maga a valóság. Mindenesetre most adott rágózni valót a filmes szájhagyománynak: vajon visszahozza-e a 71 éves Wellert legendás címszerepébe valamilyen úton-módon? A RoboCop rajongók szívébe ezzel minden bizonnyal belopta magát. Akárcsak azzal, hogy megígérte, az új rész hű marad az eredetihez: korhatáros, vérrel átitatott darab lesz!

Sokat nyom a latban, hogy az új forgatókönyv sztorija az eredetit is jegyző Michael Minertől és Edward Neumeiertől származik, amelyet a most felkapott Justin Rhodes író (társírója az új Terminator-, Zöld Lámpás-, és He-Man-projekteknek) dolgoz éppen át. Hogy mikor tér vissza a Robotzsaru, még nincs hivatalos információ.