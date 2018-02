A DC-nek még mindig nem sikerül igazán a rajongói kedvére tenni a filmjeivel – bár a Wonder Woman remek kritikai fogadtatása után megcsillant a reménysugár, az igazi nagyágyúnak szánt Az Igazság Ligája (a BvS-hez hasonlóan) elég felemás fogadtatásban részesült.

Az Univerzum soron következő alkotása a ligában már megismert Arthur Curry, alias Aquaman (Jason Momoa) szóló története lesz, és James Wan rendező már most, bő 10 hónappal a bemutató előtt tartott egy tesztvetítést, amiről meglehetősen pozitív visszajelzések érkeztek – a beszámolók szerint a nézők egyenesen imádták a filmet, amit a legtöbben egy igen akciódús, de egyben érzelmes sztorinak állítanak be.

Nemrég kiderült, hogy az Aquaman némiképp belenyúlt a képregény által felállított vonalakba, és a Dolph Lundgren által megformált Nereus király Mera (Amber Heard) apja lesz a filmben, holott eredetileg egy száműzött atlantiszi csoport vezetője volt. A hardcore rajongók, ahogy azt sejteni is lehetett, nem fogadták túl jól a bejelentést, de minket, hétköznapi filmrajongókat ez aligha fog negatívan érinteni.

Az események tükrében a rajongók már tükön ülve várják az első trailert, ami egyes feltevések szerint akár 1-2 héten belül meg is érkezhet… Reméljük, így lesz.