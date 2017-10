Nem ez az első, de az eddigi Az Igazság ligája karakterposzter-sorozatok (is) annyira bénák voltak, hogy inkább nem foglalkoztunk velük.

A mostani sorozat elsősorban azért érdekes, mert vele együtt érkezett a bejelentés, hogy vasárnap jön az új trailer, illetve említést érdemel a plakátokon levő, pókeresek körében jól ismert “All in” kifejezés is. A Warner Bros. valószínűleg úgy gondolta, hogy Az Igazság ligája csapat tagjai tették fel mindenüket a rájuk váró harcban, mi azonban azt sejtjük, hogy maga a Warner Bros. is, hiszen ha a film véletlenül elbukna a mozikban, annak komoly kihatása lehet a teljes, épülőfélben lévő DC Univerzumra.

Pár embernek talán feltűnt, hogy Superman lemaradt a sorozatról, ez azonban egyáltalán nem azt jelenti, hogy nem fog szerepelni a filmben, sőt egy új hír szerint Az Igazság ligájában fel fog csendülni a Superman téma egy “sötét” változata, Danny Elfman megkomponálásában…

Az Igazság Ligája karakterposzterek