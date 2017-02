Immár hivatalos: Nem Ben Affleck fogja rendezni az új Batman filmet.

Pár nappal ezelőtt jelent meg a cikk arról, hogy Ben Affleck Az éjszaka törvénye című filmje óriási bukás, az írást pedig éppen azzal zártuk, hogy ez valószínűleg nem jelent túl sok jót a készülőfélben lévő The Batman filmnek sem… igazunk lett.

A döntés a beszámolók szerint nem a Warner Bros., hanem maga Affleck hozta meg, és bár visszalépett a rendező teendőktől, főszereplőként és producerként továbbra is a filmben van.

A színész az alábbi nyilatkozatot tette az ügy kapcsán:

“Vannak karakterek, akik speciális helyet töltenek be emberek millióinak szívében. Egy ilyen szerep alakítása koncentrációt és szenvedélyt igényel, a tőlem telhető legjobbat kell nyújtanom. Most már tisztán látom, hogy nem tudom mindkét dolgot a szükséges szinten elvégezni. A stúdióval közösen úgy döntöttünk, hogy keresünk egy rendező partnert, akivel együttműködik velem ennek a monumentális filmnek az elkészítésében. Benne vagyok, csináljuk, de jelen pillanatban rendezőt keresünk. Továbbra is extrém módon elkötelezett vagyok a projekt mellett, és mindent megteszek, hogy életre keltsem azt.”

Szóval a The Batman jelen pillanatban rendező nélkül áll, mi pedig kíváncsian várjuk, vajon ki lesz a szerencsés választott. (Christopher Nolan, lécci-lécci).