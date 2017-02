Hogy színészként hogy ítéljük meg Ben Affleck-et, az egy dolog, ám rendezőként eddig elég jól jól teljesített: a Hideg nyomon és a Tolvajok városa a maga műfajában remek kis filmek, Az Argo-akció pedig 3 Oscar-díjat is bezsebelt a bemutatását követő évben, melyek közül egy a legfontosabb, a legjobb filmnek járó elismerés volt.

Napjainkban Ben Affleck nevét leginkább az új Batman film kapcsán lehet hallani, mielőtt azonban teljes kapacitását lekötné a denevérember soron következő kalandja, összehozott egy másik filmet is, a héten a hazai mozikba került Az éjszaka törvényét.

Nem kellett volna.

A filmre a mi kritikusuk is csak nagy jó indulattal tudott 6 pontot adni, a bevételi oldal pedig még rosszabbul áll: 10 milliót ért el az USA-ban és 6-ot az összes többi területen, a Variety információi szerint minden összevetve ca. 75. millióba fog fájni a Warner Bros-nak.

Ez az első komoly bukta 2017-ben, és sajnos nem jósol túl jókat a Batman filmet illetően sem…

