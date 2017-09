Mike Mignola májusban jelentette be, hogy a folytatás helyett egy R-rated reboot készül a Hellboy-ból, amelyben Ron Perlman helyett David Harbour alakítja a címadó pokolfajzatot, ma pedig már kép is érkezett az elég alaposan átdolgozott Hellboy-hoz.

Nos el kell hogy mondjuk, a David Harbour féle Hellboy igen pöpecül fest, immár nyoma sincs a korábbi, kicsi gyurmaszerűen kinéző maszknak és izmoknak, egy sokkal realisztikusabb Hellboy-t láthatunk, akiből teljesen hiányzik Perlman karakterének bohókás kedvessége – egy igazi, korhatáros filmbe való, félelmetes pokolfajzat néz velünk szembe.

Bár bemutató dátumunk továbbra sincs, úgy néz ki, elég gyorsan haladnak a munkálatok a film körül, és még az is elképzelhető, hogy a jövő nyári blockbuster szezonban már a mozikban nézhetjük a filmet.

A teljes kép David Harbour Hellboy karakteréről