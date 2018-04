A Vörös Szonja remake szintén egyike a több mint egy évtizede fejlesztés alatt álló remake-eknek, 2008-ban Robert Rodriguez szerette volna vászonra vinni akkori barátnője, Rose McGowan főszereplésével. Az ezt követő években időnként felreppent egy-egy pletyka a filmről, konkrétumokat azonban nem igazán lehetett hallani róla – egészen idáig.

A legújabb hírek szerint a Millennium Films egy újabb esélyt adott a Vörös Szonja remake-nek, és megbízta Ashley Miller-t, az X-Men: Az elsők íróját a forgatókönyv elkészítésével, aki izgatottan várja a munkát.

“Remek lehetőséget kaptam, hogy hű adaptációt készítsek Robert E. Howard lenyűgöző Hyboreai világáról, és ebbe a környezetbe ültessem be az intelligens, vad, és félelmet nem ismerő Szonját. Szeretném, ha a közönség is annyira imádná Szonját, mint ahogy én, és úgy jönnének ki a mozikból, hogy megértik az időtálló népszerűségétnek okát. Szonja egy ikon.”

A Wonder Woman nemrég minden kétséget kizáróan bebizonyította, hogy egy erős női karakterrel elképesztő sikert lehet aratni a mozikba, és mivel a Vörös Szonja egy nagyon hasonló koncepciót képvisel, a Millennium Films rögtön a gyorssávba is tette a film gyártását.

Vörös Szonja karaktere először 1934-ben bukkant fel Robert E. Howard egyik rövid történetében. 1973-ban a Marvel írópárosa, Roy Thomas és Barry Windsor egy új változatot készített a karakterhez, ez 1973-tól a Conan a Barbár képregények rendszeres szereplője lett, majd 1975-ben már saját képregényt is kapott.

1985-ben Brigitte Nielsen főszereplésével készült már egy mozifilm is belőle, ám annak nem igazán nyerte el a nézők tetszését, így folytatás nem készült belőle.

Ami a címadó szereplőt illeti, az elmútl években Rose McGowan mellett Amber Heard és Megan Fox neve is előbukkant már, ám hogy az új adaptációban ki lehet a potenciális sztár, egyelőre nem tudni.

hr />